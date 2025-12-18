На Украине поддержали переименование копеек

Верховная Рада Украины в первом чтении поддержала переименование копеек в шаги

Верховная Рада Украины в первом чтении принял законопроект о переименовании копеек в шаги. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Рады Ярослав Железняк.

Украинский парламент, который поддержал проект, отметил, что в обращении в стране сейчас находится почти 14 миллиардов монет.

«Фактически будут выпускаться монеты только "50 шагов" еще какое-то время (3-4 года) примерно, несколько десятков миллионов штук. Монеты, независимо от названия, уже почти скоро исчезнут в рамках инфляции и девальвации национальной валюты», — подчеркнул Железняк.

За принятие законопроекта выступили 264 депутата при 226 необходимых. Трое народных избранников воздержались, 46 — не голосовали, а против выступил один депутат.

О планах отказаться от «куска Москвы» в голове и кармане у населения руководитель украинского Нацбанка Андрей Пышный заявлял еще в начале августа 2025 года. Тогда он назвал грядущее проведение денежной реформы в стране «вопросом декоммунизации и деколонизации». Введение в республике шагов Пышный счел «возвращением к своим истокам, к собственным историческим ценностям». Власти Украины намерены заменить копейки на шаги в качестве наиболее мелкой расчетной единицы до конца 2025 года, добавил он.