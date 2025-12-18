Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:07, 18 декабря 2025Экономика

На Украине поддержали переименование копеек

Верховная Рада Украины в первом чтении поддержала переименование копеек в шаги
Вячеслав Агапов

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Верховная Рада Украины в первом чтении принял законопроект о переименовании копеек в шаги. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Рады Ярослав Железняк.

Украинский парламент, который поддержал проект, отметил, что в обращении в стране сейчас находится почти 14 миллиардов монет.

«Фактически будут выпускаться монеты только "50 шагов" еще какое-то время (3-4 года) примерно, несколько десятков миллионов штук. Монеты, независимо от названия, уже почти скоро исчезнут в рамках инфляции и девальвации национальной валюты», — подчеркнул Железняк.

За принятие законопроекта выступили 264 депутата при 226 необходимых. Трое народных избранников воздержались, 46 — не голосовали, а против выступил один депутат.

О планах отказаться от «куска Москвы» в голове и кармане у населения руководитель украинского Нацбанка Андрей Пышный заявлял еще в начале августа 2025 года. Тогда он назвал грядущее проведение денежной реформы в стране «вопросом декоммунизации и деколонизации». Введение в республике шагов Пышный счел «возвращением к своим истокам, к собственным историческим ценностям». Власти Украины намерены заменить копейки на шаги в качестве наиболее мелкой расчетной единицы до конца 2025 года, добавил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сафонов потрясающий!» Российский вратарь ПСЖ отбил четыре пенальти подряд и вписал себя в историю футбола. Французы обожают его

    Российский подросток выпил своей крови по советам в TikTok и чуть не умер

    Перечислены правила успешного заработка на валютах

    Обнаружен неожиданный способ защиты от развития диабета

    Россиянка получила останки сына в обувной коробке и начала писать ему письма

    Россиянку оправдали по делу о заказе дочери-подростка

    Зеленский прокомментировал «новые сигналы» от Путина

    Премьер Дании предложила игнорировать голос Бельгии в вопросе активов России

    В России собрались ввести обязательную маркировку вейпов

    Суд решил судьбу устроившего резню в подмосковной школе подростка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok