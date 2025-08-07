На Украине замену копейки на шаг объяснили желанием отказаться от куска Москвы

Киеву необходимо заменить копейку на шаг, чтобы отказаться от «куска Москвы» в голове и кармане у населения. Так желание принять новую разменную монету на Украине объяснил глава Национального банка республики (НБУ) Андрей Пышный в интервью изданию «РБК-Украина».

«Копейка — это кусок Москвы, который у нас остается в кармане, на наших ценниках, а главное — в голове. Для меня это вопрос декоммунизации, деколонизации, это возвращение к своим истокам, к собственным историческим ценностям», — заявил Пышный.

Глава Нацбанка Украины также пожаловался, что Верховная Рада все еще не приняла законопроект о замене копеек на шаги. Он рассказал, что на Украине в обращении находится порядка 1,4 миллиарда монет номиналом 50 копеек. В то же время Пышный уточнил, что Киев не планирует «сиюминутно» изъять все копейки. По его словам, в начале они будут использоваться одновременно с шагами.

Ранее в НБУ заявили, что на Украине монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения с 1 октября 2025 года. Также сообщалось, что украинский регулятор намерен прекратить чеканку этих монет.