Нацбанк Украины решил оставить страну без копейки

НБУ: Копейки перестали играть значимую роль и будут изыматься из обращения

С 1 октября 2025 года на Украине начнут изымать монеты номиналом 10 копеек. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Национальный банк Украины (НБУ).

Кроме того, украинский регулятор намерен прекратить чеканку этих монет и вводить в обращение новые экземпляры. Такую политику НБУ объяснил тем, что копейки перестали играть значимую роль в торговых операциях. На сегодняшний день в наличном обороте насчитывается 4,1 миллиарда десятикопеечных монет.

В апреле 2025 года сообщалось, что власти Украины собрались заменить копейки шагами. Соответствующее решение обосновали стремлением отказаться от российского наследия. Как отметили в НБУ, в свое время властям Украины не хватило воли сделать шаги полноценной частью украинской гривны.

Другими причинами для замены копейки оказались декоммунизация и желание окончательно разорвать связь с «кремлевскими нарративами».