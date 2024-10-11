Нацбанк Украины обратился к Раде с предложением переименовать копейки в шаги

НБУ обратился к спикеру ВР Стефанчуку с просьбой переименовать копейки в шаги

Нацбанк Украины (НБУ) обратился к спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку с просьбой поддержать инициативу о переименовании монет национальной валюты из копеек в шаги. Текст обращения опубликовал председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев в своем Telegram-канале.

Ведомство сообщает, что для достижения целей декоммунизации и дерусификации в стране необходимо переименовать копейку в шаг, чтобы таким образом окончательно разорвать связь с «кремлевскими нарративами». Отмечается, что реформа не потребует трат из бюджета, так как находящиеся в обиходе копейки не будут изыматься.

Ранее на Украине уже предлагали дерусифицировать копейку. У копейки и шага будет соотношение один к одному, дизайн шага и порядок его введения в обращение еще не установлены.

