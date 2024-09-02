На Украине предложили дерусифицировать копейку

Нацбанк Украины предложил в рамках дерусификации переименовать копейку в шаг

На Украине предложили отказаться от названия «копейка» для разменной монеты. С такой инициативой в рамках дерусификации выступил Национальный банк Украины (НБУ), сообщение об этом опубликовано на сайте финансового регулятора.

«Для восстановления исторической справедливости, содействия дерусификации и возрождению национальных традиций в денежном обращении Украины Национальный банк Украины инициирует изменение названия разменных монет с "копейки" на "шаг"», — говорится в заявлении Нацбанка Украины.

Чтобы переименовать монету, НБУ также подготовил предложения по необходимым законодательным изменениям. Уточняется, что у копейки и шага будет соотношение один к одному. Дизайн шага и порядок его введения в обращение еще не установлены.

Ранее стало известно о намерениях Киева создать новый совещательный орган. В список его задач войдут декоммунизация и дерусификация Украины.