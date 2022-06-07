На Украине создадут Совет по декоммунизации и дерусификации

Министерство культуры Украины сообщило о создании совета по декоммунизации и дерусификации

Министерство культуры Украины в своем Telegram-канале поделилось планами создать совещательный орган, задачами которого будут являться декоммунизация и дерусификация страны.

«Мы провели общественные обсуждения и инициировали создание совещательного органа — Совета при министерстве культуры и информационной политики и Украинском институте национальной памяти, который будет заниматься вопросами дерусификации, декоммунизации и деколонизации», — сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что данные процессы должны «проходить цивилизованно». Органы местного самоуправления будут обговаривать с жителями вопросы о демонтаже или переносе памятников, а также других объектов советского прошлого, после чего данный вопрос будет решаться в координации с новым Советом.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал сограждан брать пример с Израиля. По его словам, если общество забудет о вооруженном конфликте, то перестанет быть эффективным тылом для армии.