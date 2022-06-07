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Украинцев призвали брать пример с Израиля

Подоляк призвал украинцев научиться жить в постоянном военном положении

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал сограждан брать пример с Израиля, пишет ТАСС.

По его словам, если общество забудет о вооруженном конфликте, то перестанет быть эффективным тылом для армии. «Поэтому не нужно убегать от реальности, а нужно ее принять и научиться жить в постоянном военном положении по примеру того же Израиля», — отметил Подоляк.

Он назвал самообманом попытки вернуться к довоенному образу жизни.

Военное положение на всей территории Украины было введено 24 февраля, когда президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории республики.

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Алевтина Запольская
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