Экономика
17:09, 5 ноября 2025Экономика

На Украине назвали сроки замены копеек на шаги

Глава Нацбанка Пышный: Украина планирует заменить копейки на шаги в этом году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Yurii Kovalenko / Reuters

Власти Украины намерены заменить копейки на шаги в качестве наиболее мелкой расчетной единицы до конца 2025 года. Об этом заявил глава Нацбанка республики Андрей Пышный, его слова приводит Reuters.

В оставшуюся часть года руководство местного регулятора планирует провести в стране публичные обсуждения, выставки и другие мероприятия. Это позволит повысить степень осведомленности граждан о готовящемся нововведении. В Верховной Раде, в свою очередь, сейчас готовятся к обсуждению соответствующего законопроекта, отметил Пышный.

Наличие одних и тех же по названию монет на Украине и в России, добавил глава Нацбанка, является неприемлемым для властей республики. После завершения денежной реформы «всякая связь с Москвой» должна оборваться, пояснил он. «У нас есть свое название. И пришло время окончательно вернуть его обратно», — констатировал Пышный.

О планах отказаться от «куска Москвы» в голове и кармане у населения руководитель украинского Нацбанка заявлял еще в начале августа 2025 года. Тогда он назвал грядущее проведение денежной реформе в стране «вопросом декоммунизации и деколонизации». Введение в республике шагов в качестве наиболее мелкой расчетной единицы Пышный счел «возвращением к своим истокам, к собственным историческим ценностям».

