Госпитализированному из здания суда актеру Михаилу Ефремову поставили предварительный диагноз. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Врачи считают, что у артиста инсульт. Он находится в реанимации Боткинской больницы, его состояние оценивается как тяжелое.

Как передает Telegram-канал Life Shot, к актеру приехал его адвокат Эльман Пашаев, но его не пустили в больницу из-за карантина.

Во вторник, 11 августа, в Пресненском суде Москвы должно было состояться заседание по делу актера, однако из-за госпитализации Ефремова оно было перенесено на 12 августа. Перед судом артисту стало плохо: в зал его заносили судебные приставы, он волочил правую ногу. Позднее его отправили в больницу прямо из здания суда. Приставы пронесли Ефремова по коридору Пресненского суда, держа за руки и за ноги.