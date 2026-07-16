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01:00, 16 июля 2026Россия

В Совбезе заявили о троекратном росте террористических атак Украины

Коков: За полгода активность террористических атак Украины выросла в 3 раза
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

За последние полгода активность террористических атак Украины на Россию выросла более чем в три раза. Об этом заявил заместитель секретаря Совета Безопасности (Совбез) РФ Юрий Коков в беседе с ТАСС.

«Резко увеличилось количество ударов беспилотными воздушными судами по объектам гражданской инфраструктуры и местам массового пребывания людей», — подчеркнул Коков.

По его словам, целью таких атак является причинение максимального ущерба гражданской инфраструктуре.

Днем 15 июля Украина совершила целенаправленный террористический акт, нанеся удар по служебному автомобилю ЗАЭС на границе промышленной площадки станции и Энергодара. Вместе с главным инженером станции Александром Яковлевым погиб водитель автомобиля Дмитрий Филиппов.

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