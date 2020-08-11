Ефремова поместили в реанимацию в тяжелом состоянии

Актера Михаила Ефремова поместили в реанимацию Боткинской больницы в Москве. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 11 августа.

Состояние артиста оценивается как тяжелое. Подробности пока не раскрываются.

Ефремова увезли на машине скорой помощи из Пресненского суда, где должно было начаться заседание по делу о смертельном ДТП с его участием. Актер почувствовал себя плохо уже на пути в суд — судебным приставам пришлось вести его в здание, держа под руки. Вскоре обессилевшего актера вынесли за руки и за ноги и поместили в автомобиль скорой помощи. Произошедшее попало на видео. Его адвокат Эльман Пашаев заявил, что врачи подозревают у Ефремова предынсультное или предынфарктное состояние.

Заседание суда по делу не состоялось, его перенесли на 12 августа.

Вечером 8 июня актер Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров позже скончался. Сам Ефремов не пострадал. Актера отправили под домашний арест до 9 августа.