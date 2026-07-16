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01:07, 16 июля 2026Мир

Россия и Китай захотели построить на границе новые пункты пропуска

Глава МИД Лавров: Россия и Китай планируют строить на границе новые пункты пропуска
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова для «Коммерсантъ», приуроченной к 25-летию российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, говорится о планах двух стран по развитию приграничной инфраструктуры.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что в координации с китайской стороной ведется работа по совершенствованию трансграничных связей. В частности, запланировано строительство новых пунктов пропуска, автомобильных и железнодорожных мостов, а также дорог.

Особое внимание в статье уделено канатной дороге, которую планируется запустить между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ. Лавров назвал это событие значимым и ярким, подчеркнув поступательное укрепление транспортной взаимосвязанности между двумя странами.

Ранее стало известно, что за последний месяц автоперевозки из Китая в Россию подорожали в среднем на 15-25 процентов.

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