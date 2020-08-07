У Ефремова заподозрили раздвоение личности

Адвокаты потерпевшей стороны по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова заподозрили у него раздвоение личности. Об этом заявила защитница Анна Бутырина после заседания Пресненского суда Москвы, передает агентство «Москва» в своем Telegram-канале.

По ее словам, такие подозрения у нее возникли после того, как Ефремов назвал себя мистером Хайдом, комментируя видео с места ДТП. Адвокат просила суд вызвать и допросить специалиста, который проводил психолого-психиатрическую экспертизу актеру, чтобы устранить сомнения в его вменяемости.

«Если вы не читали книжек, то что я сделаю?» — ответил на это Ефремов.

Суд отказался допрашивать эксперта, посчитав это излишним, так как состояние Ефремова уже установлено — он признан здоровым.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремов в аварии не пострадал.