Суд допросит Ефремова по делу о смертельном ДТП

В Пресненском суде Москвы 11 августа состоится допрос актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП. Об этом сообщает РИА Новости.

Судья сказала Ефремову готовиться к даче показаний.

В ходе заседания 7 августа свидетель Екатерина Захарова рассказала, как она помогала пострадавшему в аварии однофамильцу Сергею Захарову. Женщина была в торговом центре, услышав грохот, она выбежала на улицу и увидела разбитую машину и истекающего кровью водителя.

«Сергей был весь в крови, он пытался что-то сказать. Я сразу позвонила в "скорую" и сказала Сергею, что все будет хорошо, что приедут спасатели», — сказала свидетель. Потом она заметила Ефремова, уточнив, что не знала, что он известный актер.

«Для меня он просто пьяный мужик. Он даже не мог на ногах стоять, держался за машину полиции. Он был пьян: лицо было все красное, речь невнятная. Я была в шоке, было страшно смотреть, как человек умирает», — заявила Захарова.

Она была последней свидетельницей, допрошенной по делу.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремов в аварии не пострадал.