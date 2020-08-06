Ефремов сравнил пьяного себя с мистером Хайдом

В Пресненском районном суде Москвы, где проходит очередное судебное заседание по делу устроившего смертельное ДТП актера Михаила Ефремова, показали видео, снятое сразу после происшествия, на котором артист признался, что был за рулем автомобиля. Об этом в четверг, 6 августа, в своем Telegram-канале сообщает «Комсомольская правда».

После демонстрации кадров с актером адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский обратился к Ефремову с вопросом, узнает ли он себя на видео. Тот пояснил, что с трудом. На уточняющий вопрос — он это или нет, Ефремов ответил: «Трудно сказать, это как доктор Джекилл и мистер Хайд. Я ничего не помню».

Доктор Джекилл и мистер Хайд — две личности ученого — героя повести шотландского писателя Роберта Льюиса Стивенсона. Ученый Джекилл обнаруживает, что некоторые вещества меняют тело и сознание человека, выпивает раствор и выпускает из подсознания свое темное «я» — убийцу и негодяя мистера Хайда.

Михаил Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы вечером 8 июня. Артист находился в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до января 2021 года.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru