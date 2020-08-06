Поклонницы Ефремова напали на журналистку в суде

Поклонницы актера Михаила Ефремова напали на журналистку «Комсомольской правды» в здании Пресненского суда Москвы, передает ТАСС.

По словам корреспондента агентства, инцидент произошел в ходе заседания по делу о ДТП с участием актера. В зале для трансляции две женщины, поддерживающие Ефремова, вели себя крайне шумно.

Журналистка сделала им замечание, а в ответ на это женщины схватили ее за руку и стали толкать. В результате участники конфликта упали на пол. Приставы вывели сторонниц Ефремова из здания суда и сказали, что больше не пустят их внутрь.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов, будучи нетрезвым, устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до января 2021 года.

После ДТП актер признал вину и покаялся в произошедшем на камеру, однако 5 августа на суде стал отрицать вину, мотивируя это тем, что ничего не помнит. Инспектор ГИБДД, оформлявший аварию, подтвердил, что артист находился за рулем авто в момент аварии.