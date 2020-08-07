Ефремов после смертельного ДТП жалел свою машину и оставил без помощи умирающего

В Пресненском суде Москвы продолжился допрос свидетелей по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает «Комсомольская правда» в своем Telegram-канале.

Очевидец Роман Шрамко вечером 8 июня ехал на своей машине, когда джип, за рулем которого находился артист, подрезал их. Роман видел, как после этого произошло столкновение с автомобилем, в котором был Сергей Захаров.

«Я бросился помогать и видел, как трое вытаскивали человека из машины. Ефремов стоял рядом, а потом сел на парапет. Он жалел свою машину. Даже не пытался помочь человеку, которого угробил», — сказал свидетель.

По его словам, Ефремов был «сильно пьян, от него разило алкоголем, он не мог говорить нормально, шатался».

Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский сообщил, что Шрамко снял на месте ДТП видео и опубликовал в интернете. Его запись набрала несколько миллионов просмотров.

Свидетель рассказал, что в ролике он назвал Ефремова человеком нетрадиционной сексуальной ориентации, из-за того, что актер чуть не убил его, когда на своем джипе подрезал его автомобиль.

Михаил Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы вечером 8 июня. Артист находился в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до января 2021 года.

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