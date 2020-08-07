Адвокат рассказал о бессонных ночах Ефремова

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал о бессонных ночах актера. Его слова приводит Telegram-канал РИА Новости в пятницу, 7 августа.

Пашаев объяснил, что Ефремов уснул дома после заседания суда по делу о смертельном ДТП с его участием, потому что «по ночам плохо спит». «Сейчас лег спать, хотя бы чуть-чуть», — отметил он.

Ранее в суде Ефремов, комментируя видео с места ДТП, назвал себя мистером Хайдом из повести «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» шотландского писателя Роберта Льюиса Стивенсона. После этих слов артиста адвокаты потерпевшей стороны заподозрили у него раздвоение личности.

Михаил Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы вечером 8 июня. Автомобиль актера, который находился в состоянии алкогольного опьянения, вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до января 2021 года.