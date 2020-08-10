Ефремову дважды вызвали врачей из-за подозрения на инсульт

Актеру Михаилу Ефремову дважды вызвали скорую помощь из-за подозрения на инсульт. Об этом в понедельник, 10 августа, сообщает Telegram-канал Life Shot со ссылкой на источник.

Отмечается, что врачей вызвал один из детей артиста, находящегося под домашним арестом. Прибывшие медики диагностировали у Ефремова транзиторную ишемическую атаку — острое преходящее нарушение кровообращения головного мозга по ишемическому типу. Артиста не стали госпитализировать.

7 августа адвокат Ефремова Эльман Пашаев рассказал, что артист плохо спит по ночам. Ранее адвокаты потерпевшей стороны заподозрили у Ефремова раздвоение личности.

Михаил Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы вечером 8 июня. Автомобиль актера, который находился в состоянии алкогольного опьянения, вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до января 2021 года.