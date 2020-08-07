Руководитель театра раскритиковал стратегию адвоката Ефремова

Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов прокомментировал ДТП, виновником которого стал Михаил Ефремов. По словам Грымова, стратегия адвоката уничтожит актера. Об этом он заявил в беседе с НСН.

Он подчеркнул, что в последнее время Ефремов то признает, то отрицает свою вину. По версии худрука, актера могли обмануть юристы. «Эти стратегические решения адвокатов, мне кажется, не красят, а уничтожают Михаила Ефремова. Время нас, конечно, рассудит, но человеком нужно оставаться в любом случае и не бояться раскаиваться», — подытожил Грымов.

Руководитель театра также добавил, что нельзя забывать о семье погибшего в аварии водителя.

Ранее почетный адвокат России Александр Островский раскритиковал защиту Ефремова. Юрист указал на то, что актер отрицает очевидные вещи, например, факт присутствия за рулем во время аварии. Таким образом, считает Островский, отношение к виновнику ДТП только ухудшится.

5 августа на суде Михаил Ефремов заявил, что не признает свою вину в смертельном ДТП, потому что ничего не помнит. Также актер утверждал, что забыл, как проходил медосвидетельствование после аварии. Инспектор ГИБДД, оформлявший смертельное ДТП, подтвердил, что артист находился за рулем машины в момент аварии. По его словам, актер был сильно пьян — у него в крови нашли более одного промилле алкоголя.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице.