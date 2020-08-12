Адвокат Ефремова поделилась подробностями о его самочувствии

Актеру Михаилу Ефремову стало плохо еще до приезда в Пресненский суд. Об этом РБК рассказала его адвокат Елизавета Шаргородская.

По словам юриста, Ефремов стал чувствовать себя нехорошо еще до прибытия сотрудников контроля исполнения наказания за ним, а в машине по пути в зал суда его состояние совсем ухудшилось. Она отметила, что картина, как приставы затаскивают актера в суд, в комнату приставов, была очень страшной. Шаргородская также добавила, что было совершенно невозможно разобрать, что пытался сказать артист, когда его самочувствие резко ухудшилось.

Ранее Ефремов попал в реанимацию Боткинской больницы в Москве, куда его увезли на скорой помощи из Пресненского суда. Врачи поставили актеру предварительный диагноз — инсульт.

Актера госпитализировали перед заседанием по делу о смертельном ДТП с его участием. Очередное рассмотрение дела перенесли на следующий день, 12 августа, однако, учитывая состояние Ефремова, оно может быть отложено надолго. Артисту стало плохо еще в машине приставов на пути в суд — актера буквально выгрузили на улицу, после чего понесли под руки, сам он волочил правую ногу.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремов в аварии не пострадал.