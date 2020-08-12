Оценено влияние плохого самочувствия Ефремова на его наказание

Адвокат Александр Почуев рассказал о том, как плохое самочувствие актера Михаила Ефремова может повлиять на суд. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, ухудшившееся состояние здоровья подсудимого может учитываться при вынесении приговора, а в некоторых случаях даже служить препятствием для нахождения под стражей. Он также отметил, что наказание артиста могут перенести до его выздоровления. При этом Почуев добавил, что состояние Ефремова — это вряд ли какой-то способ защиты, а скорее следствие эмоционального и психологического напряжения.

Ранее Ефремов попал в реанимацию Боткинской больницы в Москве, куда его увезли на скорой помощи из Пресненского суда. Врачи поставили актеру предварительный диагноз — инсульт.

Актера госпитализировали перед заседанием по делу о смертельном ДТП с его участием. Очередное рассмотрение дела перенесли на следующий день, 12 августа, однако, учитывая состояние Ефремова, оно может быть отложено надолго. Артисту стало плохо еще в машине приставов на пути в суд — актера буквально выгрузили на улицу, после чего понесли под руки, сам он волочил правую ногу.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремов в аварии не пострадал.