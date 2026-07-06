ВСУ атаковали российский регион

Губернатор Евраев: Выезд из Ярославля в сторону Москвы перекрыт из-за атаки дронов ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Ярославскую область с помощью беспилотников. Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Он предупредил, что в целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.

Губернатор призвал жителей не совершать поездки в этом направлении и его окрестностей, или выбрать другой маршрут.

Ранее ВСУ атаковали Белгород и Белгородский округ. Никто не пострадал, но были зафиксированы повреждения.