Инсульт у Ефремова опровергли

Заслуженный артист России Михаил Ефремов не переносил инсульт. Информацию о таком диагнозе опроверг источник Пятого канала в пятницу, 14 августа.

Отмечается, что у артиста нет нарушений мозгового кровообращения. При этом он остается в Боткинской больнице в Москве. Предполагается, что артист останется в медучреждении на выходные.

Ранее источник назвал новую причину госпитализации Ефремова. По словам собеседника агентства, у артиста произошел стеноз сосудов, который мог быть вызван злоупотреблением алкоголем. Отмечалось, что состояние Ефремова оценивается как средней степени тяжести.

Актера госпитализировали 11 августа из Пресненского суда, где должно было состояться дело о смертельном ДТП с участием Ефремова. Перед судом артисту стало плохо: в зал его заносили судебные приставы. Сообщалось, что врачи диагностировали у него инсульт.