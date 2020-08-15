Адвокат Ефремова попросил суд разрешить актеру прогулки

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев попросил суд разрешить актеру выходить на прогулки. Об этом сообщает ТАСС.

По словам юриста, артисту необходимо выходить на улицу хотя бы на час в день по состоянию здоровья. При этом он отметил, что сторона защиты не просит отменить меру пресечения в виде домашнего ареста и не говорит о чем-то вроде залога.

Ранее личный врач актера Борис Круглый рассказал, что Ефремов еще до смертельного ДТП принимал разработанный им незарегистрированный медицинский препарат от коронавируса. По словам члена экспертного совета по борьбе с коронавирусом, он разработал средство на основе известных противовирусных препаратов. Он отметил, что именно благодаря этому лекарству Ефремов смог посещать различные заведения и не бояться заболевания.

Суд над актером должен был состояться 11 августа, однако Ефремову стало плохо, его отвезли в Боткинскую больницу с подозрением на инсульт. Позже диагноз опровергли. Нарушений мозгового кровообращения у актера не обнаружили.

Заседание перенесли на 18 августа, однако уверенности в том, что оно состоится, нет. 14 августа Пресненский суд Москвы получил ответ из больницы, в котором отмечается, что Ефремов «пока не может участвовать в судебном заседании по состоянию здоровья».

Вечером 8 июня Михаил Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремов в аварии не пострадал.