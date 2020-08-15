Адвокат Ефремова оценил публикацию документа с признанием актера вины в ДТП

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев оценил публикацию документа с признанием актера вины в смертельном ДТП. Его слова передает «360».

Пашаев напомнил, что Ефремов находится в больнице. «Как [он] может признать свою вину?» — поинтересовался он.

Ранее в сети появилась копия протокола допроса Михаила Ефремова, который прошел в присутствии Пашаева. Согласно протоколу, на вопрос следователя о признании вины актер ответил, что признает вину в полном объеме и раскаивается в содеянном. Также он подтвердил, что управлял технически исправным автомобилем.

До этого Пашаев опровергал информацию о признании Ефремовым вины. Он заявил, что в этом вопросе будет разбираться суд. Сам Ефремов заявил, что не признает свою вину в смертельном ДТП, потому что ничего не помнит.

Суд над актером должен был состояться 11 августа, однако Ефремову стало плохо, его отвезли в Боткинскую больницу с подозрением на инсульт. Позже диагноз опровергли. Нарушений мозгового кровообращения у актера не обнаружили.

Заседание перенесли на 18 августа, однако уверенности в том, что оно состоится, нет. 14 августа Пресненский суд Москвы получил ответ из больницы, в котором отмечается, что Ефремов «пока не может участвовать в судебном заседании по состоянию здоровья». Диагноз актера там не уточнили.