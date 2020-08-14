Опубликован документ с признанием Ефремовым вины в смертельном ДТП

В сети появилась копия протокола допроса актера Михаила Ефремова, обвиняемого в совершении смертельного ДТП в центре Москвы. Копию документа в пятницу, 14 августа, публикует Telegram-канал «112».

Допрос прошел через девять дней после аварии — 17 июля в присутствии адвоката обвиняемого Эльмана Пашаева. Согласно протоколу, на вопрос следователя о признании вины Михаил Ефремов ответил, что признает вину в полном объеме и раскаивается в содеянном.

Также он подтвердил, что управлял технически исправным автомобилем. «Меня мучают душевные и нравственные переживания, которые я испытываю в связи с произошедшим ДТП и наступившими последствиями», — говорил актер на допросе.

29 июля сообщалось, что адвокат Эльман Пашаев опроверг информацию о том, что Ефремов признал свою вину по делу о смертельном ДТП. Он заявил, что в этом вопросе будет разбираться суд.

Суд над актером должен был состояться 11 августа, однако Ефремову стало плохо, его отвезли в Боткинскую больницу с подозрением на инсульт. Позже диагноз опровергли. Нарушений мозгового кровообращения у актера не обнаружили. Заседание перенесли на 18 августа, однако уверенности в том, что оно состоится, нет. 14 августа Пресненский суд Москвы получил ответ из больницы, в котором отмечается, что Ефремов «пока не может участвовать в судебном заседании по состоянию здоровья». Диагноз актера там не уточнили.

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