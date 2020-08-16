Быструю выписку Ефремова объяснили

Сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЦЭЛТ Автандил Бабунашвили объяснил быструю выписку актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы. В беседе с телеканалом «360» он рассказал, что на такое решение может повлиять ряд факторов.

Бабунашвили рассказал, что скорая выписка действительно возможна. К примеру, пациента можно отпустить на следующий день, если суженная артерия восстановилась. В некоторых случаях пациент может задержаться в больнице на месяц. Ефремова выписали через 4 дня после госпитализации.

11 августа над актером должен был состояться суд, однако Ефремову стало плохо. Его госпитализировали в в Боткинскую больницу с подозрением на инсульт. Заседание перенесли на 18 августа, однако уверенности в том, что оно состоится, нет.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремов в аварии не пострадал.