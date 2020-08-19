Ефремов одернул рассмеявшегося в суде адвоката потерпевших

Заслуженный артист России Михаил Ефремов одернул адвоката потерпевшей стороны Александра Добровинского, рассмеявшегося в суде по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в среду, 19 августа.

Инцидент произошел во время опроса свидетеля защиты актрисы Татьяны Беркович. Ее спросили о зависимостях Ефремова, после чего Добровинский рассмеялся.

«Чего вы смеетесь, человек погиб!» — заявил Ефремов. После этого опрос свидетеля продолжился.

Ранее сообщалось, что следствие заподозрило Беркович в сбыте запрещенных веществ. Отмечается, что актриса находится в статусе подозреваемой.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Сам артист не пострадал, его посадили под домашний арест до января 2021 года. В автомобиле Ефремова нашли следы гашиша и гашишного масла, а в крови и моче актера — следы кокаина и каннабиноидов. Артиста допрашивали по делу о сбыте наркотиков, однако он отказался что-либо говорить.