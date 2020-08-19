Свидетеля защиты Ефремова заподозрили в сбыте наркотиков

Следствие заподозрило ресторатора Татьяну Беркович, свидетеля защиты актера Михаила Ефремова, в сбыте запрещенных веществ. Об этом в среду, 19 августа, сообщает Telegram-канал «112».

Следствие полагает, что она могла быть поставщиком наркотиков актера. Беркович находится в статусе подозреваемой.

5 августа сообщалось, что в автомобиле Ефремова нашли следы гашиша и гашишного масла, а в крови и моче актера — следы кокаина и каннабиноидов. Ефремова допрашивали по делу о сбыте наркотиков, однако он отказался что-либо говорить. Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических веществ». После суда адвокат артиста заявил, что гашиш и гашишное масло, найденные в машине Ефремова, не принадлежали ему.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов, в состоянии алкогольного опьянения, устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Сам артист не пострадал, его посадили под домашний арест до января 2021 года.