Ефремова допросят по делу о сбыте наркотиков

Заслуженного артиста России Михаила Ефремова допросят по делу о сбыте ему наркотиков. Об этом источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС в четверг, 11 июня.

«Актер будет допрошен. Ему придется ответить на вопросы о том, когда, где и у кого он приобретал наркотики», — заявил собеседник агентства. Он добавил, что за употребление запрещенных веществ предусмотрена административная ответственность.

10 июня стало известно, что следователи возбудили дело о сбыте наркотиков в рамках расследования уголовного дела о смертельном ДТП с участием Ефремова. В крови артиста обнаружили следы кокаина и каннабиноидов.

Вечером 8 июня Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его внедорожник выехал на встречную полосу и врезался в фургон, его водитель Сергей Захаров скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест.

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