В рамках расследования ДТП с Ефремовым возбудили новое дело о сбыте наркотиков

В рамках расследования уголовного дела о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова возбудили дело о сбыте наркотиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Полиция установила факт сбыта наркотиков Ефремову, который находился во время аварии в том числе под воздействием наркотических средств. Также отмечается, что дело передано из УВД по ЦАО в ГУ МВД по Москве.

«В ходе расследования дела о ДТП установлен факт сбыта [наркотиков] неустановленными лицами водителю иномарки. Главным следственным управлением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств")», — сообщили в полиции.

Вечером 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест. Артист находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения, в его крови обнаружили следы кокаина и каннабиноидов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!