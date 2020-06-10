Представители Ефремова не извинились перед семьей погибшего в ДТП

Представители актера Михаила Ефремова не извинились перед семьей погибшего в ДТП водителя Сергея Захарова. Об этом сообщает РИА Новости.

У адвоката потерпевших Александра Добровинского поинтересовались, предлагали ли его клиентам компенсацию и просили ли прощения за трагический инцидент. Он ответил, что с родственниками умершего никто не связывался.

Адвокат отметил, что, скорее всего, будет подан иск о возмещении вреда. Он также отметил, что намерен защищать семью Захарова бесплатно, так как это изначально было его условием.

Вечером 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест.

10 июня в прокуратуре заявили, что артист находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения. Ранее в его крови и моче обнаружили следы кокаина и каннабиноидов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!