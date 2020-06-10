Стало известно о сбежавшем после ДТП с Ефремовым пассажире

В машине актера Михаила Ефремова, устроившего аварию в центре Москвы, мог находиться некий пассажир в белой футболке и зеленой ветровке с капюшоном. Как стало известно со слов очевидца ДТП, через некоторое время после происшествия он сбежал, пишет «Московский комсомолец».

Материалы по теме Актер Ефремов попал в пьяное ДТП в центре Москвы На Садовом кольце столкнулись внедорожник актера и грузовой фургон

Очевидцем, по информации издания, стал человек, едва не ставший жертвой аварии с участием актера. Он рассказал, что вечером 8 июня вместе с приятелем ехал по Садовому кольцу. Недалеко от здания МИД России его подрезал черный джип актера. Водитель утверждает, что ему еле удалось избежать столкновения. Внедорожник Ефремова проехал 100 метров в сторону Арбата, после чего произошло ДТП, рассказывает мужчина.

«Я, естественно, тут же остановился у обочины, и мы с другом побежали к месту ДТП. Вокруг пострадавшего уже было много людей, они пытались вытащить его из машины. Кто-то даже принес домкрат, но это не помогло, автомобиль очень сильно пострадал. Водитель был жив, я видел, как он шевелился», — сказал он, отметив, что никаких звуков из салона не раздавалось.

Материалы по теме «Это все, конечно, чудовищно» Актера Ефремова отправили под домашний арест. За смертельное ДТП ему грозит 12 лет тюрьмы

Как утверждает очевидец, ему в глаза бросился мужчина лет 35, среднего роста, примерно 175-180 сантиметров, одетый в белую футболку и зеленую ветровку с капюшоном, но ранее его он не видел. «На мужчине не было каких-либо ссадин или повреждений, но, по моим ощущениям, он был не сторонним наблюдателем, а пассажиром злополучного джипа», — продолжил мужчина, добавив, что молодой человек был спокоен и не спешил отходить от машины. В какой-то момент очевидец перевел взгляд на Ефремова, в это время и исчез так называемый пассажир автомобиля актера.

Полиция ранее опровергала сообщения о наличии в машине Ефремова пассажиров в момент смертельного ДТП в центре Москвы. «В момент происшествия виновный в ДТП водитель находился в транспортном средстве один, без пассажиров. Сведения подтверждаются показаниями очевидцев», — отмечали в МВД.

Вечером 8 июня Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал. 9 июня актера отправили под домашний арест. В его крови также обнаружили наркотики.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



