В полиции опровергли наличие пассажиров в машине Ефремова в момент аварии

Полиция опровергла сообщения о наличии в машине актера Михаила Ефремова пассажиров в момент смертельного ДТП в центре Москвы. Об этом сообщается на сайте МВД столицы в среду, 10 июня.

В пресс-службе правоохранительных органов отметили, что в некоторых СМИ была размещена информация о том, что Ефремов во время аварии находился в автомобиле не один.

«В момент происшествия виновный в ДТП водитель находился в транспортном средстве один, без пассажиров. Сведения подтверждаются показаниями очевидцев», — говорится в сообщении полиции.

Ранее в среду стало известно, что следствие собирается проверить Ефремова на вменяемость.

Вечером 8 июня Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, в результате чего водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал. 9 июня актера отправили под домашний арест. В его крови также обнаружили наркотики.

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