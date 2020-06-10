Стало известно о попытке суицида Ефремова

Стало известно о попытке суицида актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что накануне родственники заметили на шее артиста багровую борозду, которая является характерным признаком при повешении. В связи с этим ему вызвали специалистов психиатрической помощи. Близкие утверждали, что актер находился в бессознательном состоянии. Когда он пришел в себя, то сказал, что не помнит, откуда появились следы на теле.

Приехавшая скорая увидела признаки того, что Ефремов пытался покончить с собой. В настоящее время с ним по-прежнему работают психиатры.

Вечером 8 июня Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, в результате чего водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице из-за потери крови. Ефремова отправили под домашний арест до 9 августа.

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