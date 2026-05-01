Военный уличил ВСУ в попытке совершить экоцид

Военный эксперт Кошкин уличил ВСУ в попытке совершить экоцид

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нацелены на совершение экоцида, считает полковник в отставке, заведующий кафедрой политического анализа Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин. Своим мнением военный эксперт поделился в беседе с «Лентой.ру».

«ВСУ наносят удары по критической гражданской инфрастуктуре, по ресурсной инфрастуктуре. Они нацелены на то, чтобы создать бедственное положение в экологическом плане — экоцид», — заявил Кошкин.

Мы являемся свидетелями попытки Украины обезобразить в экологическом плане фарватер Черного моря Андрей Кошкин военный эксперт

В ночь на 1 мая российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили над регионами страны 141 дрон ВСУ. Летательные аппараты самолетного типа были сбиты над Белгородской, Курской, Ростовской, Калужской, Смоленской областями. Кроме того, украинские дроны перехвачены над территориями Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.

Также в ночь на 1 мая ВСУ вновь атаковали дронами Туапсе. Как рассказали местные жители, в небе были слышны взрывы и активная стрельба, а также периодически были видны яркие вспышки.