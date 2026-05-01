Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:10, 1 мая 2026Россия

Минобороны опубликовало заявление после массированной атаки ВСУ на регионы России

МО: Ночью над Россией уничтожили 141 украинский беспилотник
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над регионами страны 141 дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Уточняется, что в течение прошедшей ночи в период с 20:00 до 07:00 по московскому времени в небе был замечен 141 вражеский беспилотник.

Летательные аппараты самолетного типа сбиты над Белгородской, Курской, Ростовской, Калужской, Смоленской областями. Кроме того, украинские дроны перехвачены над территориями Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что 1 мая регион подвергся воздушной атаке. Жителей призвали соблюдать осторожность.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok