Минобороны опубликовало заявление после массированной атаки ВСУ на регионы России

МО: Ночью над Россией уничтожили 141 украинский беспилотник

Российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над регионами страны 141 дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Уточняется, что в течение прошедшей ночи в период с 20:00 до 07:00 по московскому времени в небе был замечен 141 вражеский беспилотник.

Летательные аппараты самолетного типа сбиты над Белгородской, Курской, Ростовской, Калужской, Смоленской областями. Кроме того, украинские дроны перехвачены над территориями Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что 1 мая регион подвергся воздушной атаке. Жителей призвали соблюдать осторожность.