Еще один российский регион подвергся атаке

Слюсарь: В Ростовской области уничтожен беспилотник

В ночь на пятницу, 1 мая, Ростовская область подверглась воздушной атаке. Об этом сообщил глава российского региона Юрий Слюсарь в Telegram.

Он уточнил, что в Мясниковском районе был уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Информация о пострадавших и разрушениях отсутствует.

Губернатор предупредил, что на территории региона сохраняется опасность атаки беспилотников, призвав жителей соблюдать осторожность.

Ночью удар также был нанесен по Краснодарскому краю. Telegram-канал Shot сообщал об атаке украинских беспилотников на Туапсе. В городе были слышны взрывы, а По данным оперштаба региона, на территории морского терминала произошел пожар. Никто не пострадал.