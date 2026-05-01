В Туапсе вспыхнул пожар на морском терминале из-за атаки ВСУ

Оперштаб: В Туапсе после атаки ВСУ произошел пожар на морском терминале

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Туапсе произошел пожар на территории морского терминала. Об этом сообщает краснодарский оперштаб в Telegram-канале.

Уточняется, что никто не пострадал. На месте происшествия работают экстренные и специальные службы. В тушении возгорания задействованы 128 человек и 41 единица техники, в том числе от МЧС России.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали дронами Туапсе. Местные жители рассказали, что в небе слышны взрывы и активная стрельба, а также периодически видны яркие вспышки.