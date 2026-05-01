Shot: Дроны ВСУ атаковали Туапсе, над городом гремят взрывы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова атаковали Туапсе, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожают беспилотники. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«В небе слышны взрывы и активная стрельба, а также периодически видны яркие вспышки. По словам очевидцев, группы украинских дронов с характерным звуком летят со стороны моря, по ним ведется огонь», — указано в сообщении.

Отмечается, что серьезных разрушений в результате атаки пока не замечено. Официальные лица еще не комментировали новую волну атаки ВСУ.

Ранее стало известно, что в Туапсе зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации опасного вещества бензола в атмосфере после ударов ВСУ.