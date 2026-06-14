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19:32, 14 июня 2026Ценности

Россиянам раскрыли способы убрать второй подбородок

Косметолог Крутикова: Второй подбородок помогут убрать массаж или лечение у ортодонта
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Jacob Lund / Shutterstock / Fotodom

Врач-косметолог Екатерина Крутикова раскрыла россиянам способы убрать второй подбородок. Ее комментарий публикует «Леди Mail».

По словам эксперта, следует исходить из причины данной особенности внешности. Так, от отеков поможет лимфодренажный массаж и контроль осанки. Если дело в провисании тканей, следует рассмотреть микроигольчатый RF-лифтинг или ультразвуковые методы.

«Если у вас маленькая нижняя челюсть, то понадобится ортодонтическое лечение», — добавила медик.

В ноябре 2025 года тренер направления групповых программ XFIT Анастасия Юркова назвала россиянкам эффективные способы избавиться от дряблости рук.

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