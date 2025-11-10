Ценности
Россиянкам назвали эффективные способы избавиться от дряблости рук

Тренер Юркова: Отжимания и пуловер придадут тонус слабым мышцам трицепса
Мария Винар

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Мастер-тренер направления групповых программ XFIT Анастасия Юркова назвала россиянкам эффективные способы избавиться от дряблости рук. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

По словам эксперта, чаще всего причиной для слабых мышц трицепса является искривление позвоночника. Данная проблема приводит к недостаточной мобильности плечевых суставов, вследствие чего возникает отечность в зоне между подмышками и локтем.

Юркова объяснила, что некоторые силовые упражнения и правильное питание помогут придать тонус слабым мышцам трицепса. Так, специалист посоветовала обратить внимание на отжимания, на горизонтальные и вертикальные тяги, пуловер, жимы от груди и для плечей. Кроме того, она порекомендовала включить в тренировочный план французский жим, динамические планки, подтягивания в петлях TRX, а также изолированные упражнения на разгибание плеча и предплечья.

При этом Юркова пояснила, что в тренировках необходимо применять комплексный подход. Например, сочетать упражнения с гантелями и штангами с функциональными на нестабильных поверхностях и собственным весом. «Однако если возможности посещать зал нет, то можно ограничиться доступным для дома инвентарем. Но силовая работа, то есть работа с отягощением, крайне важна, особенно, если женщине за 30», — подчеркнула она и уточнила, что работать над мышцами рук нужно два-три раза в неделю.

В августе Анастасия Юркова назвала способы избавиться от выпирающего живота после отпуска.

