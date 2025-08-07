Ценности
Россиянам назвали способы избавиться от выпирающего живота после отпуска

Тренер Юркова: Отказ от бобовых избавит от выпирающего живота после отпуска
Мария Винар

Фото: Max kegfire / Shutterstock / Fotodom

Российский мастер-тренер XFIT Анастасия Юркова назвала россиянам способы избавиться от выпирающего живота после отпуска. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

Эксперт объяснила, что выпирающий живот после отдыха — это временное явление, которому способствует низкая активность и изменения в питании, в том числе употребление новых продуктов, поздние ужины и пропуск завтраков. По ее словам, при возвращении домой метаболизм может восстановиться за 10 дней. «Можно помочь себе дополнительно разгрузочными днями, когда употребляется больше зелени и легкой пищи», — отметила специалист.

Кроме того, Юркова посоветовала на упомянутый период отказаться от алкогольных напитков, сахара, жирной пищи и провоцирующих вздутие живота бобовых. При этом она порекомендовала включить в рацион кисломолочные продукты с пребиотиками для улучшения работы желудочно-кишечного тракта. «Жесткие диеты в целом не нужны. За 10 дней набрать большое количество лишних килограммов нельзя, даже если переедать. Поэтому легкий дефицит калорий, физическая активность и возвращение в нормальный режим помогут быстро добиться прежней формы», — подчеркнула собеседница издания.

