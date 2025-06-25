Россиянкам назвали способы быстро сжечь жир на бедрах

Тренер Грибанова: Кардионагрузка поможет быстро сжечь жир на бедрах

Эксперт XFIT, фитнес-тренер Алена Грибанова назвала россиянкам способы быстро сжечь жир на бедрах. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

Чтобы похудеть в данной области, нужно соблюдать правильное питание, выполнять физические упражнения и вести здоровый образ жизни, считает специалист. В первую очередь Грибанова посоветовала включить в тренировочный процесс кардионагрузку, а именно активную ходьбу, бег, прогулки на велосипеде, плавание, прыжки на скакалке, занятия на эллипсоиде или степпере. Такие активности следует проводить по три-четыре раза в неделю по 30-60 минут, отмечает Грибанова.

Кроме того, собеседница издания порекомендовала обратить внимание на силовые тренировки. «Упражнения для тонуса бедер помогут укрепить мышцы и сделать ноги более стройными. К ним относятся приседания, выпады, зашагивания на платформу, ягодичный мостик», — объяснила она и уточнила, что такие тренировки стоит проводить три раза в неделю по 20-30 минут в день.

Также Грибанова назвала дополнительные методы борьбы с жиром в данной области. Среди них оказались массаж роликом или щеткой, контрастный душ, растяжка и дефицит калорий. «Чтобы организм начал сжигать жир, нужно тратить больше калорий, чем потреблять. В связи с этим необходимо сбалансировать рацион и минимизировать сахар, фастфуд, белый хлеб и сладкие напитки», — заключила эксперт и подчеркнула, что первые результаты могут появиться через один-три месяца.

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