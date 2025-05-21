«Быть худой как карандаш и иметь густые волосы — нереально». 20-летних девушек убедили в том, что они лысеют. Как это вышло?

В Британии исследовали дезоксирибозу для решения проблемы облысения

В соцсетях набирают популярность ролики, в которых молодые девушки жалуются на облысение. Парикмахеры и врачи бьют тревогу: насмотревшись контента блогеров о решении этой проблемы, 20-летние подписчицы скупают дорогие средства, которые не только не помогают, но и действительно портят волосы. Как отличить признаки алопеции от естественного выпадения волос и есть ли способы бороться с этой проблемой — в материале «Ленты.ру».

Почему у юных девушек возникают мысли об облысении?

«Мне кажется, у меня выпадают волосы. Я даже не думала об этом, пока в моей ленте не появилась таргетированная реклама. Затем я увидела посты людей, которые интенсивно массируют голову и втирают специальные масла. Я схожу с ума», — поделилась переживаниями 26-летняя жительница США Бет. Девушка рассказала, что столкнулась с выпадением волос в 2021 году, когда переболела коронавирусом. А сейчас, четыре года спустя, ей показалось, что проблема вернулась.

Бет начала всерьез бояться мыть голову и постоянно спрашивала друзей, семью, парикмахера и даже врача о своем облысении. И несмотря на то, что никто из окружающих не заметил перемен в ее внешнем виде, она была уверена: волос становится меньше. В конце концов тревожные публикации о женском облысении, которые американка ежедневно просматривала в соцсетях, убедили ее в наличии ранних признаков алопеции.

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В похожую ситуацию попала еще одна пользовательница, 24-летняя Сидра Сайед. Несколько лет назад девушка обратила внимание, что ее волосы истончаются, и вместо того, чтобы сходить к трихологу, она обратилась к TikTok. Вооружившись советами блогеров, Сидра начала пробовать различные методы и средства для увеличения густоты шевелюры. «На нас оказывают давление, чтобы мы покупали все эти продукты. Их продвигают агрессивно: мол, как вы живете? Почему вы еще не купили эту маску?» — сетовала она.

В результате положение Сайед лишь усугубилось: осенью 2024 года девушка разместила видео, в котором заявила, что начала действительно терять волосы после курса масок с розмариновым маслом Mielle Organics. Пост набрал шесть миллионов просмотров, а из комментариев девушка узнала, что это средство стало настолько популярным, что рынок заполонили подделки. Кроме того, многие зрительницы жаловались, что из-за него они станут полностью лысыми «примерно через три дня».

Облысение или норма?

После пандемии коже головы начали уделять особое внимание, а блогеры — нашли новую золотую жилу. Каждый день они делятся историями о восстановлении волос с помощью пищевых добавок с биотином, витамина D, сывороток, масел, специальных расчесок, массажеров и даже вирусных жевательных резинок. А их юные подписчицы с тонкими и ломкими от природы волосами массово страдают от надуманного диагноза.

В TikTok появились ролики, где девушки без видимых проблем демонстрируют вблизи свою голову и просят зрителей оценить, насколько плачевно состояние волос

Основательница салона красоты Joon Drop в Нижнем Ист-Сайде, специалист по тонким волосам Джули Диксон утверждает, что в последнее время к ней обращается все больше клиенток, обнаруживших у себя «лысину» в 20-30 лет. «Прирост таких клиентов составляет как минимум 100 процентов. В большинстве случаев у них просто тонкие волосы, и люди не понимают, что это — генетика. Они смотрят на чью-то фотографию в интернете и говорят: "Я хочу так же"», — высказалась эксперт.

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Диксон объясняет, что как парикмахер она может создать лишь эффект большего количества волос — но только с помощью искусного окрашивания, свежей стрижки, укладки или наращивания. Куда сложнее, по ее мнению, убедить молодых женщин не только в том, что они не страдают облысением, но и в том, что их генетически тонкие волосы никогда не будут выглядеть такими же густыми, как у любимой блогерши.

«Благодаря соцсетям о проблеме выпадения волос стали больше говорить — с нее, к счастью, спадает клеймо позора. Но в то же время многие люди, которые просто родились с тонкими волосами, уверены, что с годами лишаются их, хотя на самом деле это всего лишь естественное выпадение или смена», — размышляет эксперт.

До 100 волосков в норме теряет человек за сутки, при этом большая их часть выпадает во время мытья и расчесывания

Почему выпадают волосы?

Чтобы побороть тревогу, связанную с мыслями об алопеции, трихолог из Лондона Анабель Кингсли рекомендует задать себе вопросы: «Был ли мой конский хвост гуще, а пробор уже еще год назад? А как насчет двух лет назад?». По ее словам, разница между патологической потерей волос и естественным выпадением заключается только в реальном и ощутимом изменении количества волос с течением времени.

Однако косметический дерматолог из Нью-Йорка, доктор Мишель Грин заявляет, что сегодня число людей, страдающих облысением, действительно выросло.

«Безусловно, пандемия оказала воздействие на эту ситуацию. Но также нельзя отрицать прямую связь между ухудшением качества волос у молодых женщин и их борьбой за стройное тело. В эпоху "Оземпика" девушки хотят быть худыми как карандаш и при этом иметь густые волосы. Это нереальное сочетание — почти оксюморон, — говорит она. — Женщины худеют так, что у них прекращаются менструации, а это не может не повлиять на волосы».

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Тех, кто подозревает у себя настоящее облысение, специалисты призывают проконсультироваться с врачами. «Эта многофакторная проблема может быть вызвана дефицитом питательных веществ и сопутствующими заболеваниями, стрессом, генетикой. Она может проявляться и в виде кратковременных приступов, которые просто пройдут сами собой. Если волосы стали реже из-за дефицита питательных веществ, миноксидил не исправит ситуацию», — говорит Кингсли.

Широкое обсуждение облысения в соцсетях вызывает тревогу, а стресс, в свою очередь, является одним из факторов выпадения волос. Ученые Гарвардского университета описали механизмы этой связи. В рамках исследования они раскрыли роль надпочечников в выработке гормонов стресса — кортикостерона у грызунов и кортизола у людей.

Удаление надпочечников у мышей привело к восстановлению роста волос — при этом регенерация волосяных фолликулов не замедлялась с течением их жизни

Затем, подвигая животных легкому стрессу в течение многих недель, эксперты заметили повышение уровня кортикостерона, за которым следовало снижения роста волос. В совокупности эти результаты подтвердили роль гормонов стресса в торможении роста волос.

Смогут ли ученые решить проблему облысения раз и навсегда?

Эксперименты на грызунах помогли выявить не только причину выпадения волос, но и потенциальный способ их восстановления. Группа британских и пакистанских ученых исследовала сахар, а именно дезоксирибозу (частицу дезоксирибонуклеиновой кислоты), которая участвует в формировании ДНК.

Рассматривая, как эти сахара заживляют раны у мышей при местном применении, они заметили, что шерсть вокруг пораженных тканей отрастала быстрее, чем у животных, не получавших такого лечения

Тогда специалисты взяли самцов с облысением, вызванным понижением уровня тестостерона, и удалили им шерсть на спине. Каждый день они наносили небольшую дозу геля дезоксирибозы на открытую кожу, и в течение нескольких недель шерсть в этой области показала «крепкий» рост.

Фото: Look Studio / Shutterstock / Fotodom

Исследователи до сих пор не уверены, почему средство стимулирует рост более длинных и густых волос у мышей. Однако команда заметила увеличение количества кровеносных сосудов и клеток кожи вокруг обработанного участка. «Чем лучше кровоснабжение волосяной луковицы, тем больше ее диаметр и тем интенсивнее растет волос», — объяснили они.

Если гель дезоксирибозы окажется эффективным и для людей, то его можно будет использовать для лечения алопеции или даже для стимуляции роста волос, ресниц и бровей после химиотерапии. «Исследование, которое мы провели, находится на ранней стадии. Но результаты — многообещающие и требуют дальнейшего изучения», — подвели итог ученые.

