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12:44, 10 июня 2025ЦенностиЭксклюзив

Российский тренер назвала тренировку для быстрого сжигания жира

Тренер Юркова: HIIT-тренировка подходит для быстрого сжигания жира
Мария Винар

Фото: Jacob Lund / Shutterstock / Fotodom  

Российский мастер-тренер XFIT Анастасия Юркова назвала тренировку для быстрого сжигания жира на теле. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

По словам эксперта, для быстрого похудения подойдет так называемая HIIT-тренировка, которая является одной из разновидностей системы табата. «Такой формат тренировок позволяет за счет своей интенсивности сжечь максимум калорий за минимум времени, и самое главное — усиливает метаболизм, то есть после тренировки организм продолжает сжигать калории за счет избыточного потребления кислорода», — объяснила Юркова.

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HIIT является интервальным тренингом, в котором используются комплексные силовые упражнения (приседания, жим), функциональные (запрыгивание на тумбу, берпи) или кардио (бег с максимальным ускорением, велотренажер). При этом в данной тренировке необходимо делать короткие и в то же время суперинтенсивные интервалы. «В комплексе выбирайте первые два упражнения на ноги, потом одно-два упражнения на верхнюю часть, а затем на спину и пресс. 5-6 упражнений в круге будет оптимально», — пояснила специалист.

В заключение собеседница отметила, что данный вид активности подходит не всем. «Точно не подходят новичкам, так как тренировки требуют владения техникой упражнений, достаточной силы и выносливости сердечно-сосудистой системы. Также не рекомендуются людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы или опорно-двигательного аппарата», — подчеркнула она.

Ранее Юркова раскрыла правду о быстром похудении.

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