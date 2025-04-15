Российский тренер раскрыла правду о быстром похудении

Тренер Анастасия Юркова раскрыла правду о похудении на три килограмма за неделю

Российский мастер-тренер XFIT Анастасия Юркова раскрыла правду о быстром похудении. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

Эксперт заявила, что избавиться от трех килограммов за неделю, уделяя при этом физической активности 30 минут в день, возможно. Однако, по ее словам, такой метод похудения может спровоцировать дефицит питательных веществ, замедлить обмен веществ и привести к потере мышечной массы. При этом она отметила, что ежедневные интенсивные тренировки на фоне низкокалорийной диеты нарушат работу эндокринной системы, вызовут проблемы с сердечно-сосудистой системой и ЖКТ.

«Более того, помимо очевидных последствий для здоровья, этот результат вряд ли можно считать долгосрочным. Скорее всего вы вернете эти три килограмма, а то и больше в ближайшее время. Поэтому ни один профессионал в сфере фитнеса не может обещать таких результатов и давать советы на эту тему», — подчеркнула специалист.

В связи с этим Юркова порекомендовала для безопасного снижения веса сбалансированно питаться, соблюдая при этом умеренный дефицит калорий. «Как правило, не ниже 1800-1900 калорий в день, особенно если вы тренируетесь. Каждый день по 30 минут заниматься можно. Главное не забывать, что при такой схеме должно быть тогда три-четыре интенсивные тренировки (круговые, интервальные и кардио) и две-три восстановительные (пилатес, стретчинг, мфр)», — заключила собеседница издания.

В октябре прошлого года тренер Юлия Гуляева назвала способ подтянуть низ живота за три минуты в день.

