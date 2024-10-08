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14:43, 8 октября 2024Ценности

Россиянам назвали способ подтянуть низ живота за три минуты в день

Тренер Гуляева: планка поможет подтянуть низ живота за три минуты в день

Фото: Vitaly Gariev / Unsplash

Тренер и эксперт бренда XFIT Юлия Гуляева назвала россиянам способ подтянуть низ живота за три минуты в день. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

По словам Гуляевой, жир в данной области тела может появляться по следующим причинам: избыточный вес, висцеральное ожирение, задержка жидкости, неправильная осанка и слабые мышцы кора. При этом она отметила, что такая проблема чаще всего возникает у женщин. «У женщин больше жира в области бедер и живота по физиологическим причинам. В целом процент жира в женском организме выше, чем у мужчин. Это абсолютно нормально, ведь жировая ткань участвует в образовании половых гормонов», — пояснила Гуляева.

Чтобы сделать низ живота визуально подтянутым, специалист посоветовала присмотреться к планке, которая поможет проработать и укрепить мышцы кора. «При выполнении планки важно соблюдать технику и правильно выстраивать положение тела. Подтягивайте живот и подкручивайте таз — так вы активируете внутренние мышцы, а таз и поясница займут анатомически правильное положение», — уточнила собеседница издания.

В то же время Гуляева обратила внимание на скручивания. По ее словам, в случае ожирения такие упражнения могут навредить и порекомендовала их заменить на планку.

В сентябре мастер-тренер Анастасия Юркова раскрыла правду о сжигании жира в определенных частях тела.

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      Мария Винар
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