Российский тренер раскрыла правду о сжигании жира в определенных частях тела

Тренер Юркова: похудеть в определенной части тела можно за счет снижения отеков

Мастер-тренер направления групповых программ бренда XFIT Анастасия Юркова раскрыла россиянам правду о сжигании жира в определенных частях тела. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

Эксперт заявила, что похудеть в одной конкретной зоне, например, на животе, бедрах или руках, практически невозможно. «Жировая ткань в организме функционирует как энергетический резерв. Жир накапливается и расщепляется по всему телу, и его распределение зависит от генетических факторов, гормонального фона и уровня физической активности», — объяснила Юркова.

Однако, по словам специалиста, уменьшить объем определенной части тела можно за счет снижения отечности в подкожной области. Чаще отеки появляются на бедрах, в верхней части спины, а также под лопатками и коленями.

«Скопление жидкости в определенной части тела связано с нарушениями тока жидкости в этой зоне, вызванными проблемами с осанкой. Когда анатомическое положение тела нарушено, некоторые мышцы находятся в гипертонусе и ограничивают отток жидкости. Это, в свою очередь, приводит к отекам», — пояснила собеседница издания и уточнила, что в таком случае могут помочь массаж, упражнения на растяжку и комплексная коррекция осанки.

В июле Юркова раскрыла россиянам секрет сжигания жира в домашних условиях.