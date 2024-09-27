Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:41, 27 сентября 2024Ценности

Российский тренер раскрыла правду о сжигании жира в определенных частях тела

Тренер Юркова: похудеть в определенной части тела можно за счет снижения отеков

Фото: Andrey Arkusha / Globallookpress.com

Мастер-тренер направления групповых программ бренда XFIT Анастасия Юркова раскрыла россиянам правду о сжигании жира в определенных частях тела. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

Эксперт заявила, что похудеть в одной конкретной зоне, например, на животе, бедрах или руках, практически невозможно. «Жировая ткань в организме функционирует как энергетический резерв. Жир накапливается и расщепляется по всему телу, и его распределение зависит от генетических факторов, гормонального фона и уровня физической активности», — объяснила Юркова.

Однако, по словам специалиста, уменьшить объем определенной части тела можно за счет снижения отечности в подкожной области. Чаще отеки появляются на бедрах, в верхней части спины, а также под лопатками и коленями.

«Скопление жидкости в определенной части тела связано с нарушениями тока жидкости в этой зоне, вызванными проблемами с осанкой. Когда анатомическое положение тела нарушено, некоторые мышцы находятся в гипертонусе и ограничивают отток жидкости. Это, в свою очередь, приводит к отекам», — пояснила собеседница издания и уточнила, что в таком случае могут помочь массаж, упражнения на растяжку и комплексная коррекция осанки.

В июле Юркова раскрыла россиянам секрет сжигания жира в домашних условиях.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      Байден усомнился в «плане победы» Зеленского

      Немецкий автогигант решил отозвать почти 30 тысяч автомобилей

      На буклетах для семей участников СВО изобразили британского военного

      В России назвали главные условия урегулирования украинского конфликта

      Во Франции раскрыли планы Украины ударить по своим ядерным объектам и обвинить Россию

      В США заявили о способности Трампа предотвратить полное поражение Украины

      Россиянин рассказал ФСБ о своей вербовке СБУ через рекламу в телефоне

      Известная юмористка словами «сектантский вайб» описала отношение к Маслякову

      В ДНР сообщили о взятии Калиновки под контроль ВС России

      Российский тренер раскрыла правду о сжигании жира в определенных частях тела

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше